Classifica italiana: Animal Crossing: New Horizons si riprende la testa

Animal Crossing: New Horizons si riprende la testa della Classifica italiana che va dal 25 al 31 maggio, ovvero la settimana 22 del 2020. L'esclusiva per Nintendo Switch precede FIFA 20 e Days Gone. NBA 2K20, terminate le offerte, sparisce dalla top 10.

Grande settimana per Nintendo che riesce a piazzare Animal Crossing: New Horizons in testa alla classifica italiana, ma soprattutto Xenoblade Chronicles: Definitive Edition in quarta posizione. I restanti due gradini del podio sono occupati da FIFA 20 e Days Gone che, come Spider-Man, God of War e Death Stranding, stanno approfittando delle promozioni Days of Play di PS4.

Iidea ci ricorda che le classifiche di vendita "Combined" forniscono la ripartizione delle vendite tra "Retail" e "Network", oltre che le vendite complessive che riflettono l'intero mercato, mentre per le vendite "Network", GSD aggrega i dati relativi ai Full Games Downloads (FGD) acquistati dai consumatori a pagamento attraverso le seguenti piattaforme: PlayStation Network, Xbox Live eSteam. Di conseguenza, altre categorie come il "free to play" o le "microtransazioni" (o acquisti in-game) non sono coperti.

Ecco la top ten della settimana 22: