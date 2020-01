PS4, le migliori esclusive del 2020

Quali sono le migliori esclusive PS4 in uscita nel corso del 2020? Da The Last of Us 2 a Ghost of Tsushima, facciamo il punto della situazione.

PS4 vedrà l'uscita di diverse esclusive di peso nel corso del 2020: giochi che andranno a caratterizzare in maniera importante l'ultima fase del ciclo vitale della console prima del passaggio a PlayStation 5, ponendosi in molti casi come produzioni cross-gen e dunque una sorta di anticipazione rispetto a ciò che vedremo anche sulla nuova piattaforma Sony.



Abbiamo così selezionato i cinque giochi esclusivi PS5 a nostro avviso più significativi del 2020, procedendo in questo caso in ordine di uscita: si comincia a marzo con Nioh 2, il nuovo capitolo del soulslike firmato Team Ninja, e si prosegue ad aprile con l'attesissimo Final Fantasy 7 Remake. Due esclusive sono in arrivo a maggio, Marvel's Iron Man VR e soprattutto The Last of Us 2, che si pone senza dubbio come il progetto più importante dell'anno. La line-up si chiuderà in estate con il lancio di Ghost of Tsushima.

Nioh 2 Disponibile a partire dal 13 marzo, in questo caso senza rinvii, Nioh 2 ci riporterà nel Giappone feudale invaso dai demoni che avevamo conosciuto nel primo episodio della serie. Stavolta il protagonista dell'avventura non sarà tuttavia il samurai occidentale William Adams, bensì un personaggio inedito che potremo creare utilizzando un editor interno e che vanta una terribile peculiarità: è per metà uomo e per metà Oni.



Questo espediente narrativo è stato utilizzato dagli sviluppatori per introdurre alcune delle più importanti novità del gioco, ovverosia le trasformazioni demoniache. Nel corso della campagna potremo infatti sbloccare nuove forme e ricorrere alla mutazione per tenere testa agli avversari più coriacei, contando su abilità extra inedite e devastanti: colpi infuocati, manovre d'attacco dalla distanza, mosse ad ampio raggio e così via.



Tecnicamente e artisticamente Nioh 2 non presenta chissà quale grado di evoluzione, anzi si pone in maniera piuttosto simile a quanto visto nel primo capitolo. Tuttavia le nuove armi, i nuovi nemici e le già citate trasformazioni promettono di aggiungere ulteriore spessore a un sistema di combattimento già di per sé molto solido e ovviamente impegnativo.

Final Fantasy 7 Remake Il 10 aprile sarà la volta di Final Fantasy 7 Remake, un rifacimento attesissimo tanto dai fan storici della serie Square Enix quanto da chi non conosce il franchise, e quell'episodio in particolare, se non per sentito dire. L'importanza storica del gioco originale, pubblicato nel 1997, è infatti ben chiara a tutti: il jRPG targato Square riproponeva le meccaniche tradizionali del filone, integrandole tuttavia con soluzioni narrative e artistiche di straordinaria fattura.



La trama del remake non si discosta da quella che molti giocatori già conoscono, con il protagonista Cloud Strife, un abile mercenario ex militare, che decide di offrire i propri servizi agli ecoterroristi di Avalanche e di attaccare quindi i reattori che alimentano la città di Midgar in opposizione al regime totalitario di Shinra. La missione si rivela molto più complessa del previsto e Cloud entra in contatto con nuovi personaggi, fra cui Aerith e Sephiroth, il cui ruolo sarà fondamentale nell'ambito della storia.



Al di là del comparto tecnico rivoluzionato rispetto alle origini, Final Fantasy VII Remake introduce diverse novità per quanto concerne il sistema di combattimento, che può funzionare secondo meccaniche completamente nuove, di tipo ibrido, oppure in modalità classica per i puristi. Gli autori hanno inoltre pensato bene di arricchire l'esperienza in vari modi, approfondendo comprimari, nemici e situazioni al fine di donargli uno spessore maggiore e optando quindi per una suddivisione del gioco in episodi.

Marvel's Iron Man VR A partire dal 15 maggio potremo indossare l'armatura di Tony Stark in Marvel's Iron Man VR, il promettente action game in realtà virtuale per PlayStation VR sviluppato da Camouflaj, team autore dell'affascinante avventura a base stealth République.



Si tratta senza dubbio di un gioco ambizioso, forse l'ultimo prodotto da Sony per il suo visore prima dell'eventuale upgrade, che poggia sulle solide basi di una licenza ufficiale di grido e racconta una tramache si ispira in parte ai film, in parte ai fumetti. Dopo aver abbandonato la produzione di armi, Tony Stark deve fare i conti con le conseguenze del suo passato, che si presentano nella forma del Fantasma: un avversario diabolico, dotato di un equipaggiamento che lo rende invisibile e intangibile, e che gli consente di controllare qualsiasi dispositivo elettronico.



Il criminale decide di sferrare un attacco agli stabilimenti delle Stark Industries, e starà a noi neutralizzare i suoi droni e le minacce robotiche che ci ha lanciato contro, utilizzando i controller Move per governare i propulsori dell'armatura di Iron Man e attivando le tantissime armi a nostra disposizione per un'esperienza che non mancherà di entusiasmare i fan dell'eroe Marvel.

The Last of Us 2 In uscita il 29 maggio, The Last of Us 2 è ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo episodio, in uno scenario post-apocalittico sempre più oscuro e inquietante. Ellie e Joel hanno trovato un posto dove vivere in maniera tranquilla a Jackson, nel Wyoming, fra le mura di una comunità ben organizzata; ma la pace non è purtroppo destinata a durare.



L'ascesa di fazioni violente e fanatiche, che lottano in maniera feroce per la sopravvivenza, determina infatti degli avvenimenti drammatici che portano Ellie a partire per una missione di pura e semplice vendetta. La ragazza attraversa così l'ampio scenario che va dalle montagne innevate alla città di Seattle, piena di insidie rappresentate non solo dagli infetti ma anche e soprattutto da altri sopravvissuti. La presenza di nemici scatena il gameplay action stealth di The Last of Us: Parte II, con Ellie che può muoversi in maniera terribilmente realistica, reagendo con le proprie animazioni all'ambiente che la circonda e utilizzando svariate armi per avere ragione dei suoi avversari, eliminandoli uno a uno in maniera silenziosa oppure optando per un ben più rischioso approccio frontale.



Indiscussi protagonisti del gioco promettono però di essere il comparto narrativo e quello tecnico: il primo non mancherà di colpirci con violenti pugni allo stomaco, raccontando una storia mai così coinvolgente e drammatica, mentre il secondo punta a rappresentare sullo schermo la migliore grafica che PS4 abbia mai potuto offrire.