PS5: 5 modi facili per personalizzare la console

Il colore della vostra PS5 non vi convince? Vorreste una console in edizione speciale, ma Sony ancora non ne ha creata nessuna e quella base è già di suo abbastanza limitata? Allora questo video è quello che fa per voi. Sebbene non ci siano ancora colorazioni alternative ufficiali e Sony blocchi chiunque crei ali personalizzate, ecco 5 modi originali per personalizzare l'estetica di PlayStation 5.

Sempre che siate riusciti ad acquistarne una.