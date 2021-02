Bravely Default 2: tutto quello che c'è da sapere

Bravely Default 2 è il nuovo capitolo dell'omonima serie che abbiamo giocato su Nintendo 3DS qualche anno fa. Sviluppato da Silicon Studio, il gioco Square Enix sarà uno dei prodotti di punta della line-up di Nintendo Switch nella prima parte di questo strano 2021: ma cos'è nella sostanza? Ed ha qualche collegamento con i precedenti episodi? Troverete questo e molto altro all'interno di questo video, dove vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere su Bravely Default 2!

Storia autonoma Poco si sa sulla storia: sembra ambientata in un mondo fantasy che ricorda da vicino quello dei precedenti Bravely Default. Tuttavia Bravely Default II dovrebbe raccontare un'avventura nuova, incentrata su personaggi inediti e che si svolge in un mondo diverso. Gli escamotage già visti nei due titoli precedenti potrebbero comunque riservarci qualche sorpresa lungo la via.

Nuovi personaggi Completamente nuovi anche i personaggi: Gloria, una dei quattro protagonisti, è la principessa del regno di Musa, mentre Seth è un marinaio che è sopravvissuto a una tempesta grazie al potere dei cristalli. Elvis, lo studioso, sta cercando invece di decifrare un antico testo lasciatogli dal suo mentore, e per questo ha assunto la combattiva Adelle come guardia del corpo: quest'ultima sembra essere il personaggio più misterioso del gruppo e siamo sicuri che ci riserverà qualche sorpresa.

Gli asterischi Tornano gli Asterischi, ovvero le classi che i quattro eroi possono intraprendere. Per ottenerli bisogna prima sconfiggere il boss che detiene un certo Asterisco, poi potremo cambiare classe ai nostri personaggi scegliendo una classe primaria e una classe secondaria: la prima è quella che guadagna punti esperienza e, salendo di livello, impara nuove abilità e incantesimi; la seconda, invece, fa da sostegno. Un sistema che garantisce una gran varietà di sinergie e strategie, e si accompagna bene ai tanti elementi da gioco di ruolo inseriti dal team, come l'equipaggiamento, gli accessori e i bonus permanenti.

Salvataggi della demo Una demo gratuita di Bravely Default II è disponibile nel Nintendo eShop per provare le meccaniche di base. Questa permette di esplorare il regno desertico di Savalon e sconfiggere i possessori di alcuni asterischi per ottenere il potere di questi misteriosi oggetti. I salvataggi della versione di prova, però, non potranno essere trasferiti nella versione finale.

Livelli di difficoltà Se avete trovato le demo troppo difficile non disperate: quando arriverà nei negozi, Bravely Default 2 avrà tre livelli di difficoltà intercambiabili in qualsiasi momento, che dovrebbero rendere molto più accessibili le prime ore, anche a chi mastica poco i JRPG.

Nuova interfaccia Un altro aspetto del gioco su cui il team sta lavorando duramente è l'interfaccia, soprattutto per quanto riguarda il nuovo sistema di combattimento. Silicon Studio ha infatti implementato degli indicatori che ricalcano l'Active Time Battle System dei vecchi Final Fantasy: collocati sotto i parametri dei personaggi, questi si riempiono lentamente e suggeriscono l'ordine con cui sarà possibile dare ordini ai quattro protagonisti. I nemici, però, non hanno indicatori specifici, poiché questi avrebbero potuto garantire un vantaggio eccessivo ai giocatori. Al loro posto ci sarà un'icona a forma di punto esclamativo che comparirà sugli avversari in procinto di attaccare, pur senza rivelare l'ordine esatto dei colpi.

Grafica artigianale Tornano gli scenari disegnati a mano e le proporzioni vagamente chibi dei personaggi. Gli artisti di Silicon Studio si sono impegnati molto nella rifinitura dei costumi, che cambiano a seconda della classe scelta, e nella programmazione dell'illuminazione e degli shader, che conferiscono ai modelli poligonali un aspetto un po' più plasticoso e meno etereo. In generale, Bravely Default II ci è sembrato più moderno rispetto agli altri capitoli, soprattutto nella regia delle poche cinematiche che abbiamo visto finora.

Hype JRPG Dopo due capitoli con alcuni alti e bassi, Bravely Default II mira a puntellare le debolezze dei predecessori. Per questo il nuovo episodio è molto atteso dai fan dei giochi di ruolo alla giapponese, che non vedono l'ora di metterci le mani sopra: d'altronde la serie è molto apprezzata per la sua capacità di riprendere l'impostazione più classica dei JRPG, ispirandosi ai primi Final Fantasy ma svecchiandoli con trovate innovative, sia a livello di gameplay che di narrazione.

Data di uscita Dopo essere stato inizialmente annunciato per il 2020, Bravely Default II arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il 26 febbraio 2021.