Google Stadia, Jade Raymond pubblica un messaggio di commiato

Jade Raymond, ormai ex dirigente della divisione Games and Entertainment di Google Stadia, ha pubblicato su Twitter un messaggio di commiato dopo la chiusura degli studi interni che coordinava.

Come riportato nei giorni scorsi, Google Stadia ha chiuso i suoi team, cancellato le esclusive e cambiato organizzazione, il che ha portato naturalmente al licenziamento delle persone incaricate di gestire quei progetti, come appunto la Raymond.

"Sono fiera del team che abbiamo costruito qui in Stadia Games and Entertainment, e del fantastico lavoro fatto sulle esclusive per la piattaforma", ha scritto l'ex dirigente nel suo messaggio.

"Non è stato facile confrontarsi con una nuova opportunità e sarò per sempre grata a questa squadra per tutto ciò che abbiamo imparato e ottenuto insieme."

Dopo la cancellazione di EA Star Wars, si tratta purtroppo del secondo progetto naufragato prima di vedere la luce per Jade Raymond, che per Ubisoft aveva lavorato, fra le altre cose, ai primi episodi di Assassin's Creed e Watch Dogs.