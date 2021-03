PS5: il nuovo trailer si concentra sul multiplayer in locale next-gen

Sony ha pubblicato un nuovo trailer di PS5 incentrato sulla gioco in locale. Il nuovo spot, infatti, mostra come PlayStation 5 offra già diverse esperienza next gen che consentono di giocare in multiplayer locale. Una caratteristiche che negli ultimi mesi è diventata sempre più importante, vista la situazione sanitaria nella quale siamo e a quanto pare saremo ancora a lungo.

Con questo video Sony mostra come molti dei suoi giochi consentano di poter giocare con altre persone attraverso la rete, ma soprattutto danno la possibilità di sfidare i conviventi in un sano multiplayer locale.

Nel trailer si vedono giochi come NBA 2K21, FIFA 21, DiRT 5 e Call of Duty: Black Ops Cold War. Esperienze che, ognuna a modo suo, danno questa possibilità e che, grazie al DualSense, offrono un qualcosa di più rispetto alla concorrenza.

Si tratta di un'iniziativa pensata con il lockdown causato da COVID-19 in mente, nella speranza che, prima o poi, questa funzionalità potrà tornare utile quando gli amici potranno tornare a visitare liberamente le nostre case. E viceversa.

Nel caso in cui vogliate comprare una PS5, da GameStopZing dovrebbero arrivare nuove scorte ogni settimana.