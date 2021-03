Pokémon GO, Kanto Tour: data, orario e missioni per il nuovo evento esclusivo

Lo scorso mese Niantic ha dato il via a uno dei più grandi eventi di Pokémon GO: parliamo di Kanto Tour che ha permesso ai giocatori di acquistare dei biglietti e catturare Pokémon sulla base della loro scelta. Purtroppo, non è tutto andato come avrebbe dovuto e alcuni giocatori non paganti sono stati in grado di accedere ai bonus esclusivi e ottenere rapidamente tutte le ricompense. Niantic ha quindi deciso di tenere un secondo evento esclusivo per quei giocatori che hanno già pagato: ora ha svelato data, orario e le missioni esclusive.

Precisamente, l'evento riparatore Kanto Tour di Pokémon GO sarà attivo dal 5 marzo (10:00 ora locale) e si concluderà il 5 aprile (sempre 10:00 ora locale). Ci saranno tre livelli di missioni di ricerca con varie ricompense. Vediamo i dettagli in modo ordinato.

Il primo evento bonus di Pokémon GO Kanto Tour ricompenserà con:



15 Ultra Ball: manda tre doni agli amici

10 Baccananas d'argento: cattura 20 pokémon

500 PE: usa dieci bacche per aiutarti a catturare pokémon

La ricompensa di gruppo è: 500 Polvere di stella, un modulo esca e 500 PE.

Il secondo evento bonus di Pokémon GO Kanto Tour ricompenserà con:



1 Poffin: potenzia dei pokémon tre volte

1 Super incubatore: guadagna tre cuori con il tuo Pokémon compagno (Buddy)

1 Uovo fortunato: evolvi un pokémon

La ricompensa di gruppo è: una Fast TM, una Charged TM, 15 Ultra Ball

Il terzo evento bonus di Pokémon GO Kanto Tour ricompenserà con:



1.000 PE: cattura Pokémon di dieci specie diverse

3 Baccananas d'argento: esegui 10 lanci ottimi

1 pezzo di stella: completa dieci ricerche sul campo

La ricompensa di gruppo è: una Elite Fast TM, una Elite Charged TM, 100 caramelle Mew.

