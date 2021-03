Super Nintendo World: l'apertura del parco di divertimenti di Orlando è stata rinviata al 2025

Universal ha annunciato che l'apertura del Super Nintendo World, il parco di divertimenti che avrebbe dovuto sorgere ad Orlando in Florida entro due anni, è stata rinviata al 2025. Il motivo di questo rinvio è piuttosto facile da immaginare: l'emergenza da COVID-19 ha rallentato l'inizio dei lavori per la costruzione del parco tematico, che ha dovuto essere rimandata di conseguenza.

Il rinvio non coinvolge solo il Super Nintendo World, ma tutto il parco di divertimenti che lo conterrà, conosciuto col nome di Epic Universe. Il sindaco della contea di Orange Jerry Demings ha detto che il complesso sarà aperto durante i primi mesi del 2025.

In lavori, infatti, sembrano essere solo nelle fasi iniziali e passeranno diversi mesi prima che Universal riesca ad entrare in piena produzione, trovando tutti i fornitori e la manovalanza che le serve per concludere il progetto. A differenza di Demings, la compagnia non ha ancora previsto il nuovo periodo di apertura.

Il parco tematico di Orlando dovrebbe occupare un'area di più di 5mila Kmq che conterrà diverse aree tematiche tra le quali, per l'appunto, il Super Nintendo World. Si tratterà di un parco di divertimenti costruito sulla falsariga dell'omonimo parco costruito a Osaka e aperto in modalità "soft" in questi giorni. L'apertura ufficiale avverrà una volta che l'emergenza sanitaria sarà terminata.

Questi parchi dovrebbero avere tradizionali giostre e attrazioni potenziate da visori per la realtà aumentata in grado di avvicinare l'esperienza fisica a quella di un videogioco. Per avere idea di quello che vi aspetta, ecco il tour di Mario Kart in video dal Super Nintendo World.