Fortnite Stagione 6: torneo dal vivo in arrivo secondo un dataminer

Con l'arrivo delle quarantene, misura necessaria per contrastare la pandemia di COVID-19, i tornei dal vivo sono perlopiù spariti in ambito videoludico. Epic Games si è però trovata in una buona situazione, visto che la maggior parte dei suoi eventi per Fortnite erano già pianificati per un formato completamente digitale giocato da remoto. Ora, però, pare che Fortnite Stagione 6 vedrà il ritorno di un torneo competitivo dal vivo.

A darci questa informazione sono i soliti dataminer e leaker, in questo caso VastBlast. L'utente ha mostrato tramite Twitter che sono stati apportati dei cambiamenti al server "LiveBroadcasting" per l'update 16.00 ovvero l'update di Fortnite Stagione 6. L'ultima volta che ciò è successo è stato a gennaio 2020 per l'evento DreamHack Anaheim, spiega VastBlast.

DreamHack Anaheim è stato l'ultimo grande evento dal vivo di Fortnite prima che tutto venisse bloccato per il COVID-19. Questi cambiamenti potrebbero quindi indicare che un torneo dal vivo è pronto a tornare durante Fortnite Stagione 6. Ovviamente si tratta solo di un ragionamento logico basato su quanto trovato nei dati di gioco del battle royale, non un annuncio ufficiale.

Non abbiamo idea di che tipo di torneo potrebbe trattarsi, inoltre. Epic Games già confermato che non ci sarà una World Cup 2021. È quindi possibile che la società voglia realizzare un altro torneo DreamHack Anaheim, potenzialmente dal vivo, durante i mesi di Fortnite Stagione 6.

Epic Games non sarebbe la prima a organizzare un evento dal vivo post inizio pandemia: Riot Games ha già annunciato che terrà un evento Valorant dal vivo nel corso del 2021. Non è impossibile che Fortnite Stagione 6 faccia lo stesso.

Infine, sempre a tema Fortnite Stagione 6: vi segnaliamo che potrebbe essere stata scoperta una nuova meccanica di gioco, dataminer ci spiega. Non perdetevi inoltre l'emote in stile sea shanty ispirata da TikTok.