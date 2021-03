Super Smash Bros. Ultimate, arrivano Pyra e Mythra

Ci siamo quasi. I combattenti di Super Smash Bros. Ultimate, escludendo un terzo e improbabile Fighter Pass, stanno per raggiungere il loro numero massimo. Oggi (5 marzo) si uniranno alla lotta, per citare uno degli slogan del gioco, Pyra e Mythra (da Xenoblade Chronicles 2, che chiuse in modo spettacolare il grandioso 2017 di Nintendo Switch).

L'opera di Masahiro Sakurai ha raggiunto dimensioni talmente gargantuesche che è difficile non cedere all'elencazione: questo Set Sfidante numero 9 è il terzultimo del secondo Fighter Pass, e aggiungerà i personaggi - attenendoci al computo ufficiale - settantanove e ottanta. Come al solito, vi facciamo un breve resoconto di ciò che si può acquistare, e come. Il Fighter Pass Vol. 2 (questa la denominazione ufficiale) è in vendita, nella sua interezza, a 29,99 Euro. Il semplice Set Sfidante numero 9, quello comprendente Pyra e Mythra, costa 5,99 Euro - in sostanza, voleste possedere tutti i lottatori, prendendo direttamente il Fighter Pass ne avreste uno in omaggio.

Super Smash Bros. Ultimate: Pyra e Mythra.

Non è questo tuttavia il prezzo che maggiormente ci ricorda un supermercato virtuale, bensì quello dei costumi Guerrieri Mii, ognuno disponibile a 0,80 Euro. Ottanta centesimi per portarsi a casa il vestito del personaggio amato, e applicarlo così a una delle tre tipologie - scelte da Sakurai - di Mii. Scrivendo di Super Smash Bros. Ultimate, col passare dei mesi, abbiamo notato che alcuni dei costumi erano più curati, al punto da sembrare autentici personaggi (come quelli di Cuphead), altri esplicitamente carnevaleschi.

Viste le proporzioni realistiche dei personaggi, quelli di Monster Hunter appartengono forzatamente alla seconda categoria; sono comunque ben realizzati, giusto in tempo per celebrare la pubblicazione di Monster Hunter Rise. Allo stesso tempo, l'introduzione di questi costumi dovrebbe far evaporare ogni speranza sull'arrivo di un lottatore - del roster principale - legato alla serie. O, almeno, la logica suggerirebbe questo. L'altro costume Mii arriva sempre dal mondo Capcom, e anch'esso omaggia a un gradito ritorno: stiamo parlando del recente Ghosts 'n Goblins Resurrection, e dell'equipaggiamento di Arthur (spada e armatura completa).

Super Smash Bros. Ultimate: i costumi dedicati a Monster Hunter.

Bene, ora andiamo a parlare, nello specifico, di Pyra e Mythra: le poderose donzelle di Xenoblade Chronicles 2.