Pokémon GO, il prof. Willow diventerà una carte del GCC di Pokémon nella nuova collaborazione

Come parte dei festeggiamenti per i 25 anni dei Pokémon, Nintendo, Pokémon Company e Niantic hanno annunciato una speciale collaborazione tra Pokémon GO e il GCC di Pokémon. Il professor Willow, la guida che ha accompagnato tutti gli allenatori del gioco per dispositivi mobile sin dal suo debutto, diventerà una speciale carte del celebre Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.

In questo modo il luminare entrerà in maniera più stabile all'interno della "lore" dei mostri tascabili, suggellando nel migliore dei modi il quinto compleanno di Pokémon GO, che si festeggerà questa estate.

A fine maggio 2021 le due compagnie diffonderanno maggiori dettagli di questa collaborazione, come la grafica della carta e soprattutto le sue abilità speciali.