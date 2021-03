Outriders: utenti stanno ottenendo troppe armi speciali, demo modificata

Come la maggior parte di voi sapranno, attualmente in corso la fase di prova di Outriders. La demo di questo nuovo sparatutto è particolarmente apprezzata, purtroppo ci sono alcuni problemi. In questo caso, incredibilmente, il problema è per gli sviluppatori e non per i giocatori. Gli utenti della demo si sono infatti resi conto che ci sono alcuni modi per ottenere una grande quantità di bottino speciale. Gli sviluppatori hanno quindi deciso di modificare la demo.

Dovete infatti sapere che i progressi della demo di Outriders saranno validi anche per la versione completa del gioco, in uscita il 1 aprile 2021. I giocatori stanno quindi sfruttando la demo per portarsi avanti e ottenere quanto più bottino possibile. In particolar modo, hanno trovato una missione al livello del mondo 5 che permette di aprire tre scrigni senza nemmeno combattere. Ripetendo ancora e ancora si può "farmare" le armi speciali e gli equipaggiamenti migliori.

Questo farming preventivo potrebbe però danneggiare l'equilibrio di gioco della versione completa di Outriders, quindi gli sviluppatori - People Can Fly - hanno deciso di modificare alcuni dettagli. La parte interessante è che non impediranno di farmare oggetti nella demo, ma semplicemente impediranno di ottenere oggetti epici dagli scrigni e dai vendor. Le missioni secondarie, però, hanno ora la possibilità di donare oggetti leggendari. In sostanza, per ottenere oggetti di valore si dovrà veramente giocare. Inoltre, il drop rate dei nemici non è stato cambiato. I cambiamenti dovrebbero essere attivi dalle 16:00 di oggi, 5 marzo 2021.

Sappiamo che la demo è stata provata da oltre 2 milioni di giocatori, quindi gli sviluppatori possono essere fiduciosi dei risultati del D1. Infine, vi ricordiamo che potete leggere il nostro articolo sul provato della demo.