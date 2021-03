Nintendo Switch domina il Giappone nella classifica delle vendite di Famitsu

Famitsu ha rilasciato la classifica delle vendite hardware e software di fine febbraio 2021 (22/02/21 - 28/02/21). Tramite esse possiamo vedere che Nintendo Switch domina sotto ogni punto di vista: non è insidiato da alcuna console.

Ecco le vendite software della classifica di Famitsu della settimana di fine febbraio 2021; tra parentesi il numero di copie totali vendute in Giappone:



[NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Marvelous, 02/25/21) - 202,396 (Nuovo) [NSW] Bravely Default II (Square Enix, 02/26/21) - 93,061 (Nuovo) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo, 02/12/21) - 74,811 (422,784) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 40,610 (1,974,795) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 19,032 (2,413,077) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 13,575 (3,699,547) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 13,332 (6,668,414) [NSW] Uta no Prince-sama Debut for Nintendo Switch (Broccoli, 02/25/21) - 10,588 (Nuovo) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 9,957 (4,175,273) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 9,386 (1,834,873)

Vediamo invece le vendite hardware indicate da Famitsu, tra parentesi le vendite totali:



Switch - 50,141 (15,219,554) PlayStation 5 - 30,117 (356,683) Switch Lite - 27,908 (3,346,656) PlayStation 5 Digital Edition - 3,721 (66,176) PlayStation 4 - 3,201 (7,764,284) Xbox Series X - 1,429 (27,883) New 2DS LL (incluso 2DS base) - 673 (1,156,715) Xbox Series S - 58 (7,634) PlayStation 4 Pro - 16 (1,575,662)

Come potete vedere, le vendite software giapponesi della Top 10 sono al 100% Nintendo Switch. Anche in ambito hardware i due modelli della console riescono a fare molto di più di quanto è in grado di vendere PS5 (standard e Digital sommate). Come sempre, le vendite di PS5 sono condizionate anche dal numero di scorte, sempre limitato.

Ecco inoltre i voti di Famitsu per Bravely Default 2 e Ghosts 'n Goblins Resurrection.