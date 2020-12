PS5 e PS4, gennaio 2021: i giochi migliori del mese

Assisteremo tuttavia anche ad alcuni grandi ritorni, come la Complete Edition di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, a oltre dieci anni di distanza dall'uscita del gioco su PS3 e Xbox 360, nonché Ateler Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy e Super Meat Boy Forever.

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition

In uscita su PS4 il 14 gennaio

A più di dieci anni dall'uscita su PS3 e Xbox 360, il picchiaduro a scorrimento in stile retrò prodotto da Ubisoft fa il proprio ritorno con Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition. Una grande occasione per gli ancora tantissimi fan del fumetto creato da Bryan Lee O'Malley e del divertente film da esso tratto, che potranno cimentarsi nuovamente con le vicende di Scott Pilgrim, Ramona Flowers e i suoi minacciosi ex fidanzati.

Giocabile da soli o in modalità cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, il titolo ci vedrà impegnati in combattimenti man mano più complessi, con un grado di sfida assolutamente non banale e uno stile grafico in pixel art che rende omaggio ai grandi classici degli anni '90.