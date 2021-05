Shadow Warrior 3, diamo uno sguardo al 'Motoko's Thunderdome' in video

Devolver Digital ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Shadow Warrior 3 per mostrare uno dei livelli di gioco: il Motoko's Thunderdome, che da quello che possiamo vedere è una specie di arena in cui combattere decine di nemici contemporaneamente a ritmi vertiginosi. In effetti nel filmato si vedono soprattutto massacri di nemici con diverse armi, con le architetture del livello messe un po' in secondo piano. Il sangue è decorativo, comunque.

Prima di abbandonarvi alle vostre profonde meditazioni, vi ricordiamo che Shadow Warrior 3 è sviluppato da Flying Wild Hog ed è stato annunciato per PC e console (per adesso solo PS4 e Xbox One). L'uscita è prevista entro la fine del 2021, in data ancora da destinarsi. Immaginiamo che presto sarà resa nota, magari durante uno dei tanti eventi pre-estivi ed estivi che ci aspettano da giugno in poi. Nel frattempo l'editore continua a pubblicare video di gameplay, che non è male per smorzare l'attesa.