Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 è entrato in fase Gold, uscirà puntuale

Insomniac Games ha annunciato che l'attesissimo Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 è entrato in fase Gold, ossia è pronto per arrivare sul mercato l'11 giugno 2021, come previsto. Si tratta di un'ottima notizia per i possessori della console di Sony, che finalmente potranno vederla in azione con un titolo che sembra capace di spremerla per bene.

Da notare che Ratchet & Clank: Rift Apart è il terzo titolo di Insomniac per PS5 (gli altri sono i due Spider-Man), che tiene lo scettro della software house first party più prolifica della console.

Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di Ratchet & Clank: Rift Apart, in cui Giordana Moroni ha scritto:

Dopo una visione attenta e ravvicinata di Ratchet & Clank: Rift Apart siamo sempre più convinti di quanto detto in precedenza: nonostante PlayStation 5 abbia già visto l'arrivo nella sua libreria di diverse esclusive, Rift Apart è il primo gioco che realmente riesce a esprimere il massimo potenziale di PlayStation 5. Parliamo di un titolo pensato e fortemente ottimizzato attorno alle prestazioni hardware della console (molto più del precedente Miles Morales a detta dello stesso sviluppatore), capace di esaltare al meglio le migliori qualità di PlayStation 5 e, soprattutto, di Insomniac Games che si rivela essere un team versatile, creativo e per nulla scontato. Non fatevi ingannare dalle fattezze da platform 3D: qui siamo di fronte ad un gioco solido, ricco e cesellato nei minimi dettagli. Ratchet & Clank: Rift Apart sta ai videogiochi come le uova Fabergé stanno alla gioielleria: dalle dimensioni apparentemente contenute ma dal peso specifico significativo, perfetto da qualunque punto di vista lo si guardi, prezioso e creato da mani attente e delicate. I dubbi sono pochissimi, le certezze assai di più e, per questo, le aspettative altissime.