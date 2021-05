Carte Pokémon rimosse da alcune catene USA per motivi di sicurezza

Due grosse catene USA, Target e Walmart, hanno rimosso le carte dei Pokémon dalla vendita per motivi di sicurezza. In questo modo vogliono assicurarsi che i clienti non si facciano male per acquistarle.

Target ha confermato la rimozione dal 14 maggio 2021, Walmart non ha ancora confermato ufficialmente l'iniziativa, ma nei negozi stanno iniziando ad apparire dei cartelli che spiegano come mai non ci sono più carte dei Pokémon sugli scaffali. Entrambe le catene continueranno a vendere le carte online.

Le carte Pokémon sono una delle mode del momento, a causa di youtuber come Logan Paul e altre personalità del web, che le hanno portate in video e streaming spendendoci sopra cifre enormi. Attualmente il mercato delle carte Pokémon è letteralmente impazzito, con i prezzi che hanno raggiunto quote assurde. Per questo motivo le carte sono diventate molto appetibili per i bagarini, che ne comprano in grande quantità per rivenderle a prezzi maggiorati, e per moltissimi appassionati dell'ultima ora, che spesso hanno tenuto comportamenti tutt'altro che corretti per riuscire ad acquistarle.

Se vogliamo, il boom delle carte dei Pokémon può essere presa come una dimostrazione pratica del potere degli influencer.