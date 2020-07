Tales of Arise compare in un video promozionale dei Bandai Namco Studios

L'attesissimo Tales of Arise, il nuovo capitolo della serie Tales of per PC, PS4 e Xbox One, compare per qualche secondo in un video promozionale creato dai Bandai Namco Studios.

Questo nuovo gioco di ruolo di stampo giapponese è stato rimandato e non ha ancora una data di uscita: per questo motivo ogni secondo di gioco inedito nel quale viene mostrato in azione fa scalpore.

E in questo caso si tratta davvero di pochi istanti, nei quali è possibile ammirare il protagonista del gioco armato di tutto punto in un campo di grano con il sole che sta tramontando di fronte a lui. Un'enorme spada fiammeggiante pende dalle spalle del protagonista, che sembra in attesa di qualcosa. Poi, per qualche istante, si vede anche un primo piano del personaggio principale, seguito immediatamente da uno sviluppatore intento a portare avanti la programmazione del gioco.

Si tratta davvero di una veloce occhiata a Tales of Arise, ma sufficiente a farci desiderare di vedere di più: la scena sembra molto evocativa e la qualità grafica elevatissima.

In attesa di avere maggiori informazioni sul gioco, vi lasciamo alle poche immagini distribuite finora: cosa vi aspettate da questo capitolo?