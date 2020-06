The Last of Us 2, i commenti dei lettori

Attesissimo fin dal momento del suo annuncio, The Last of Us 2 arriverà domani nei negozi dopo aver conquistato il cuore dei redattori di mezzo mondo, che gli hanno attribuito voti decisamente molto alti. Per farsi un'idea del gioco e del perché è piaciuto così tanto alle principali riviste del settore, basta leggere la nostra recensione . Di questa riportiamo solo parte del commento, dove il recensore ha scritto che il gioco Naughty Dog rappresenta lo stato dell'arte dell'intrattenimento digitale: "La trama è tra le più impattanti e coraggiose di sempre, i personaggi indimenticabili, la grafica spesso fotorealistica, il sonoro letteralmente da Premio Oscar. E ora c'è anche un gameplay degno di essere menzionato". Ma è davvero così? Vediamo insieme di capirlo attraverso il dibattito che si è generato sul nostro forum tra i nostri lettori.

Meglio Halo!

La nuova avventura di Ellie e Joel ha diviso ovviamente anche i lettori di Multiplayer.it e, come vedremo tra poco nei commenti sotto alla nostra recensione, dove abbiamo attribuito un bel 9,7 al gioco, ha scatenato spesso delle vere e proprie discussioni. Queste sono state soprattutto legate al fatto che per alcuni quello trattato nell'articolo è già un titolo GOTY, il migliore di questa generazione di console, mentre per altri bisognerebbe aspettare prima Cyberpunk 2077 o il nuovo Halo. L'utente Diablo444_dream non ha dubbi e commenta scrivendo "Defitinivamente e il picco raggiunto negli videogames... il gioco non ha rivali", così come FIFA1987 scrive che "i last of us e uncharted 2 sarebbero da far vedere nelle scuole mi riferisco a trama,designer,tecnica e ambientazioni".

Anche l'utente Dissonanza è entusiasta, e commenta: "Amare i propri utenti vuol dire accompagnarli per mano alla fine di una gen con un gioco come TLOU2. Vuol dire rispettarli. Vuol dire farli fidare anche per la prossima gen. Vuol dire non farli mai smettere di sognare. Grazie Sony." "Grandissima Naughty Dog, grandissima Sony che non sbaglia un colpo ultimamente, capolavori ed emozioni senza fine, questi sono gli ingredienti di playstation", scrive Monkey D. Luffy. The Last of Us Parte 2 non sembra convincere però un altro nostro lettore, ApocalyssVII, che contesta anche il nostro voto e scrive che "Eccoloo il 10 fantasma per un gioco da 7". E ancora: "Il voto di questo gioco fa ridere, è palesemente falso e la recensione è volutamente di parte".

Ma le critiche non si fermano qui, infatti ecco arrivare a spron battuto l'utente Gaunter O'Dimm secondo il quale " Serino is the new Fucito", riferimento probabile alla presunta mancanza di imparzialità dell'ex redattore di Multiplayer.it nei confronti delle esclusive Sony. "mah, per me rimane scaffale.... un po' per gli spoiler, un po' per lgbt+, sicuramente non è il titolo che mi aspetto dalla mia amata console... magari a 20 euro lo prenderò, ma non a prezzo pieno", è invece il pensiero di Racooon, mentre AerialllR si dichiara perplesso dalla recensione.

"Speravo di leggere un pezzo di critica, ma mi ritrovo davanti un'apologia che spiega, anzi parla, dei motivi per cui il gioco piace e potrebbe (se non debba, addirittura) piacere, su come elevi sotto ogni punto di vista l'intero panorama videoludico senza mai toccare il perché e il come", scrive il nostro lettore, che poi conclude: "E allora mi chiedo anche quale sia il senso di proseguire se si deve liquidare il gameplay in 2 righe generiche, in cui il level design viene ridotto a quanto sia bello da vedere e vario nell'aspetto, in cui in generale il design del gioco non viene approfondito. Sostanzialmente, un peccato".