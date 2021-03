The Lord of the Rings: Gollum: teaser trailer anticipa l'arrivo di grosse novità

Presto saranno svelate delle novità riguardanti The Lord of the Rings: Gollum. A farlo intuire è un teaser trailer pubblicato dal publisher Nacon e dallo sviluppatore Daedalic, che sembra più una promessa che un modo per promuovere il gioco (anche perché non contiene nuovo materiale). Trovate il filmato in testa alla notizia.

The Lord of the Rings: Gollum è un gioco d'azione stealth dedicato al noto personaggio della trilogia tolkeniana. L'uscita è prevista per il 2022 su PC, console Xbox (quindi Xbox One e Xbox Series X e S), console PlayStation (quindi PS4 e PS5) e Nintendo Switch, in data ancora da destinarsi.

Dopo l'annuncio si è saputo gran poco del titolo, di cui è stato mostrato pochissimo materiale, probabilmente perché ancora in lavorazione. Speriamo che sia arrivato il momento di conoscerne tutte le caratteristiche, perché siamo davvero curiosi di poterci giocare.