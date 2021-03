PUBG Mobile da record: 1 miliardo di download in tutto il mondo

PUBG Mobile raggiunge un traguardo veramente da record probabilmente, avendo totalizzato 1 miliardo di download in tutto il mondo e annunciando un nuovo e grosso aggiornamento gratuito per l'occasione.

Un miliardo di download sono veramente tanti per quella che era nata come una costola del progetto PlayerUnknown's Battlegrounds ed è diventata infine una hit a sé stante sulle piattaforme mobile. Uscito tre anni fa su iOS e Android, PUBG Mobile ha dunque conquistato tutto il mondo, piazzandosi tra le app più diffuse in assoluto, anche al di fuori del contesto dei videogiochi.

Per l'occasione, PUBG Corp ha anche annunciato un "fantastico nuovo update" in arrivo, di cui però non ci sono ancora informazioni precise. In ogni caso, c'è già un seguito previsto per il gioco mobile, intitolato PUBG: New State e destinato a modificare diverse cose dell'originale, a partire da mappa e ambientazione, spostandosi nel futuro.

D'altra parte, il mondo e il lore di PUBG sembra essere decisamente vasto, tanto da accogliere anche un progetto piuttosto lontano dalle atmosfere e dalle meccaniche tipiche dello sparatutto multiplayer come The Callisto Protocol, il nuovo horror di Striking Distance da parte dell'autore di Dead Space, Glen Schofield, in qualche modo collegato allo stesso universo. Insomma, PUBG sembra intenzionato a diventare un brand sempre più grande e sfaccettato e a quanto pare PUBG Mobile sta svolgendo la sua parte nel migliore dei modi.