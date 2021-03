Hitman 3: Seven Deadly Sins: trailer annuncia la prima espansione del gioco di IO Interactive

IO Interactive ha pubblicato un trailer per annunciare Hitman 3: Seven Deadly Sins, la prima espansione premium del nuovo capitolo della serie con protagonista l'Agente 47.

Hitman 3: Seven Deadly Sins è divisa in sette parti, la prima delle quali disponibile a partire dal 30 marzo, incentrata sui sette peccati capitali, come facilmente intuibile dal titolo. Il giocatore dovrà quindi penetrare nella mente dell'Agente 47, scoprendone i segreti più reconditi, mentre continua il suo lavoro di assassino.

Rilasciati a cadenza variabile, ognuno dei sette pacchetti sarà dedicato a un singolo peccato e offrirà dei nuovi contratti, dei vestiti a tema e degli oggetti sempre a tema, usabili nel World of Assassination.

Il primo peccato sarà l'avarizia, che offrirà una nuova Escalation ambientata a Dubai, chiamata The Greed Enumeration. Sarà divisa in tre stage e consentirà di portarsi dietro alcuni oggetti da uno stage all'altro. Il vestito del peccato dell'avarizia sarà il Rapacious Suit. Ci saranno anche due oggetti a tema: Greedy Little Coin e The Devil's Cane.

I sette pacchetti che formano Hitman 3: Seven Deadly Sins possono essere acquistati singolarmente, o come parte della più conveniente Seven Deadly Sins Collection.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hitman 3 è disponibile per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch e Stadia.