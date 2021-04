Wanderer, teaser trailer per PS VR della nuova avventura di Sony

Sony ha pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation un nuovo teaser trailer di Wanderer. Si tratta di una nuova avventura per PS VR in arrivo questa estate infarcita di puzzle game, ma soprattutto incentrata sui viaggi temporali.

Wanderer porta indietro attraverso i decenni per rimodellare il futuro dell'umanità.

Il gioco di Oddboy e M-Theory unisce una narrazione avvincente con interazioni uniche, possibili solo grazie alla VR. Wanderer mescola puzzle in stile escape room, interazioni tattili in VR e sequenze d'azione arcade per creare un'affascinante avventura basata sui viaggi nel tempo.

Siete pronti? a camminare sulle orme di coloro che ci hanno preceduto? Il breve teaser trailer mette in mostra un gioco piuttosto affascinante, dal design realistico e decadente e un gameplay che sfrutta in maniera estensiva i controlli di movimento per manipolare gli oggetti, interagire con gli strumenti e risolvere i puzzle. C'è persino una sequenza nella quale bisogna suonare la batteria.

Il gioco è atteso per l'estate del 2021 su PlayStation VR. Cosa ve ne pare?