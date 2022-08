Wreckreation: follie acrobatiche in un gioco di guida a dir poco particolare

Al di fuori della serie Forza Horizon, che sorprende sempre più di anno in anno, è difficile non percepire una sorta di decadimento diffuso del genere racing arcade. Dopo lo "smantellamento" di Criterion e la perdita dei Burnout, gli ultimi Need for Speed non sono assolutamente riusciti a rappresentare un'alternativa qualitativamente comparabile ai migliori capitoli di quella serie, tanto che si è venuta a creare una discreta voragine nel mercato che ancora nessuno è stato realmente in grado di coprire.

THQ Nordic, che durante il suo showcase ha dimostrato una diversificazione dei prodotti invidiabile, ora prova a buttarsi anche in questo campo e per farlo ha scelto... beh, proprio degli ex sviluppatori EA e Criterion. Il nome della loro creatura è Wreckreation e da quanto ci è stato mostrato non si tratta del "solito" arcade racer tutto velocità e inseguimenti spettacolari, bensì di una sorta di folle sandbox, dove l'editor e la personalizzazione sembrano avere la stessa importanza del modello di guida.

Scopriamolo nell'anteprima di Wreckreation.