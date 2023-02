Xbox Games with Gold, scopriamo i giochi di febbraio 2023

Siamo giunti a febbraio 2023 con l'iniziativa dei Games with Gold che sembra ormai saldamente impostata sull'offerta di due giochi, dopo il dimezzamento effettuato l'anno scorso con la conclusione dei titoli in retrocompatibilità. In questo caso abbiamo a che fare con For the King e Guts N Goals, e anche in questo caso possiamo dire che non si tratta di titoli molto conosciuti, ma abbiamo imparato ormai a prendere questa iniziativa come un'occasione per riscoprire giochi poco noti, in certi casi portandoci di fronte anche a delle belle sorprese. In questo caso sono anche giochi molto differenti tra loro, offrendo se non altro una notevole varietà di esperienze tra le due offerte indirizzate a fette di pubblico con gusti alquanto diversi.

In entrambi i casi si tratta comunque di giochi che meritano almeno di essere provati, perché pur essendo decisamente imperfetti hanno alcuni elementi distintivi che possono comunque farli risaltare.

È facile che finiscano soffocati in mezzo all'offerta dei titoli Xbox Game Pass, e questo vale soprattutto per coloro che accedono a Games with Gold attraverso l'abbonamento Ultimate, ma sarebbe un errore non prenderli nemmeno in considerazione: uno di questi, For the King, è stato peraltro inserito nel catalogo su abbonamento già un po' di tempo fa e potrebbe dunque essere già ben conosciuto da alcuni. Mentre ci accingiamo a dare un'occhiata più da vicino ai giochi di questo mese, ricordiamo che fino al 15 febbraio è ancora disponibile Autonauts, parte dei giochi di gennaio 2023 di Games with Gold.