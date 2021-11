Xbox: quando Microsoft iniziò a trasformare le console in PC

In quella stanza, però, c'era anche Phil Spencer, uno che si è fatto strada nell'azienda di Redmond passando da cose come Microsoft Money alla gestione dei Microsoft Game Studios europei e che è stato quindi in grado di sottolineare l'importanza dell'intrattenimento per gli affari, convincendo da una parte Nadella e dall'altra ricostruendo l'immagine della console di Microsoft portando infine a compimento quella visione iniziale, quel momento in cui Microsoft iniziò a trasformare le console in PC influenzando l'evoluzione di una grossa fetta del mercato dei giochi elettronici. Nel farlo non ha mai convinto i giapponesi, ma se oggi su PC possiamo giocare svariate esclusive Sony e Microsoft è anche merito di quella grossa scatolona verde-crociata.

Oggi, di fronte a mosse eclatanti come l'acquisto in blocco di Zenimax Media con i suoi 2300 dipendenti, è difficile immaginare come Microsoft abbia potuto considerare la possibilità di tagliare l'intero ramo Xbox, ma la disastrosa debacle di Xbox One ha messo sotto pressione il megadirettore galattico Satya Nadella che, alle prese con una dirigenza in parte molto lontana dai videogiochi, è arrivato a un passo da chiudere baracca e burattini.

Venuta al mondo in data 15 novembre 2001, quella che nel tempo avrebbe assorbito tutta la divisione gaming di Microsoft è nata da una console ma è diventata, tra alti e bassi, un vero e proprio ecosistema che oggi conta Xbox Series X|S, Xbox Cloud e il PC, tutti uniti sotto il segno dell'Xbox Game Pass, non un semplice servizio ma un segnale, forte e necessario, per dire al mondo che Xbox è ancora qua. Per restare.

Hardware: un PC travestito da console

Il primo bizzarro design di Xbox

Xbox deve i suoi natali al lavoro di Seamus Blackley, un ex dipendente di Looking Glass Studios che ha portato con sé la sua passione per i videogiochi, ha messo insieme un team, ha costruito un prototipo ed è riuscito a convincere Bill Gates e Steve Ballmer a produrre e lanciare, in poco più di un anno, una macchina targata Microsoft, ma priva di un sistema operativo Windows. Superato quell'ostacolo, in una notte tempestosa del febbraio del 2000 durante la quale pare che Gates abbia definito Xbox come un insulto a tutto il suo lavoro, la DirectX Box si è liberata di una parte del nome ed è stata preannunciata, già a marzo, seppur con un design a X del tutto differente da quello che avremmo durante la presentazione del CES 2001 di Bill Gates e The Rock. Ma di questa presentazione parleremo nei prossimi giorni: l'hardware e la strategia, le stesse che ha ripreso Phil Spencer seppur in un mondo ancor più permeato di videogiochi, erano già tutte li.

Xbox è stata pensata per essere facile da programmare, per essere abile per il multiplayer online, per i contenuti scaricabili, per gli sparatutto in prima persona, per spingere sulla grafica e per essere pronta rapidamente. In parte la formula alla base della console Microsoft è nata dall'esperienza Microsoft con Windows Embedded Compact su SEGA Dreamcast, l'avanzato quanto sfortunato canto del cigno di SEGA che già da tempo sperimentava con i servizi online, ma dal punto di vista squisitamente hardware è probabile che parte delle scelte, per quanto destinate in futuro a influenzare anche l'hardware della concorrenza, siano state a loro volta influenzate dalla genesi del prototipo. D'altronde la prima DirectX Box, per fortuna alleggerita di parte del nome prima del lancio, è stata assemblata da un piccolo team, a insaputa della dirigenza, con la componentistica disponibile, probabilmente quella di un nomale PC. Poi, dall'approvazione al lancio, si è evoluta puntando su componentistica personalizzata, anche per questioni di efficienza, ma a conti fatti è rimasta un sistema x86 in piena regola.

Bill Gates intento a giocare con Xbox

Per quanto riguarda le caratteristiche hardware parliamo infatti di un Pentium III da 733 MHz, di una GPU basata sulla NVIDIA GeForce 3, di 64 MB di memoria DDR a 200 Mhz e, tra le cose più importanti, di una scheda direte e di un disco fisso da 5400 giri da 8 GB FATX che ha dato nuovi strumenti agli sviluppatori e aperto la via anche ai modder portando anche alla nascita di cose come l'Xbox Media Center, un programma open source in grado di trasformare la console in un centro multimediale. Più versatile, quindi, a partire dalla voce musica in quell'interfaccia per qualcuno fin troppo verde ma senza alcun dubbio avveniristica e capace di trasmettere l'idea di potenza e di futuro dietro a tutta la console.

Mancava ancora la voce Xbox Live e il supporto per mouse e tastiere sarebbe arrivato solo due generazioni dopo, ma il sistema era pronto ed era un architettura di alto livello, venduto inevitabilmente in perdita e destinato a lasciare il segno, nonostante si sia fermata a 24 milioni di pezzi venduti, grazie a una potenza computazionale schiacciante per i tempi. Tanto per capirci, ci sono titoli o versioni di titoli per la prima Xbox che se la cavano ancora oggi. Basti pensare al primo Forza Motorsport, biglietto da visita di una software house che ha fatto miracoli anche su Xbox One, ma tra i titoli degni di nota ci sono anche Oddworld: Strangers Wrath, Doom 3, Jet Set Radio Future, Morrowind, Half Life 2, The Chronicles Of Riddick: Escape From Butcher Bay, Far Cry Instincts, Dead or Alive: Ultimate, Ninja Gaiden, TimeSplitters: Future Perfect e la spettacolare versione Xbox di Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory.