Xbox Series X|S e Xbox One, gennaio 2021: i giochi migliori del mese

Si tratta tuttavia di un mese interessante anche per chi possiede ancora Xbox One , vista l'uscita di titoli come The Yakuza Remastered Collection, Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition, Super Meat Boy Forever e soprattutto Hitman 3, il nuovo episodio della serie action stealth di IO Interactive.

Gennaio 2021 segna finalmente l'arrivo su Xbox Series X|S di The Medium, il survival horror firmato Bloober Team caratterizzato dall'inedita meccanica delle ambientazioni sovrapposte, che ci permetterà di spostarci da uno scenario all'altro in qualsiasi momento durante le nostre esplorazioni.

Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition

In uscita su Xbox One il 14 gennaio

A più di dieci anni dall'uscita su PS3 e Xbox 360, il picchiaduro a scorrimento in stile retrò prodotto da Ubisoft fa il proprio ritorno con Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition. Una grande occasione per gli ancora tantissimi fan del fumetto creato da Bryan Lee O'Malley e del divertente film da esso tratto, che potranno cimentarsi nuovamente con le vicende di Scott Pilgrim, Ramona Flowers e i suoi minacciosi ex fidanzati.

Giocabile da soli o in modalità cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, il titolo ci vedrà impegnati in combattimenti man mano più complessi, con un grado di sfida assolutamente non banale e uno stile grafico in pixel art che rende omaggio ai grandi classici degli anni '90.