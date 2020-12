DOOM Eternal guida la classifica dei giochi PC meglio ottimizzati del 2020, stilata dalla redazione di DSOGaming e in verità piuttosto condivisibile.

Lo sparatutto di id Software, che qualcuno è riuscito a far girare addirittura a 1000 fps, può contare su di un motore grafico estremamente potente e scalabile, che riesce a dare il meglio anche su configurazioni tutt'altro che spinte.

Al secondo posto della classifica troviamo Star Wars: Squadrons, anche questo un titolo molto ben scalabile sui PC meno potenti, mentre in terza posizione c'è Ori and the Will of the Wisps, che gira una meraviglia su tante configurazioni differenti.

Qui di seguito trovate la top 10 completa. Siete d'accordo con questo ordine? Pensate ci sia qualche assente illustre?

I giochi PC meglio ottimizzati del 2020 per DSOGaming