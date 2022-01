Ahamkara annunciato per dire che è presto per annunciarlo, dagli autori di La-Mulana

L'editore Playism e lo sviluppatore Nigoro, diventato famoso con i due La-Mulana, hanno annunciato Ahamkara, di fatto per dire che è troppo presto per annunciarlo. In che senso? Vi starete chiedendo in preda alla confusione.

L'unica risorsa mostrata di Ahamkara

Di base è stato dichiarato che si tratta di un titolo di lavorazione e che non c'è niente di definitivo da mostrare, quindi lo sviluppatore ha chiesto ai fan di rimanere in attesa per la presentazione effettiva, che potrebbe però arrivare tra qualche anno, visto quanto è lento.

Comunque sia leggiamo lo strano messaggio di annuncio nella sua interezza:

"Noi di NIGORO abbiamo sviluppato giochi per dieci anni e finalmente abbiamo capito che non siamo troppo bravi a crearne in un breve periodo di tempo. Per il nostro nuovo progetto, Ahamkara (titolo di lavorazione), abbiamo deciso di rimanere in silenzio finché non avremo qualcosa da annunciare. Così, vorremmo dirvi addio finché non c'incontreremo di nuovo tra qualche anno, per qualche altro videogioco."

Per chi se lo stesse chiedendo, non si conoscono nemmeno le piattaforme sulle quali sarà pubblicato Ahamkara. Immaginiamo che il PC ci sarà, ma per le altre bisogna aspettare.