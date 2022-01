Sea of Thieves, i nuovi contenuti in sviluppo sono ancora più ambiziosi dei vecchi

I nuovi contenuti in sviluppo per Sea of Thieves sono più ambiziosi di quelli pubblicati finora. A dirlo è stato Mike Chapman, il Creative Director del gioco, che ha tirato un po' le somme sul lavoro svolto finora, guardando al futuro.

Chapman: "Preparandomi per la prossima settimana, ho trovato una vecchia presentazione risalente a tre anni fa, in cui si parlava di come avremmo espanso l'esperienza di Sea of Thieves. Sono stato fiero di rileggerla e verificare che abbiamo realizzato il 95% delle cose indicate. Per gli anni a venire abbiamo un volume 2 che è ancora più ambizioso."

Sea of Thieves di Rare è uno di quei giochi che ce l'ha fatta. Partito male, perché accusato di avere pochi contenuti, non solo si è ripreso alla grande, ma è cresciuto di mese in mese, diventando una presenza stabile nell'ecosistema Xbox, quasi il simbolo della sua rinascita sotto la guida di Phil Spencer. Alcuni lo considerano addirittura uno dei migliori titoli della scorsa generazione, proprio grazie alla dedizione con cui gli sviluppatori sono riusciti a salvarlo.

Non sappiamo quali nuovi contenuti saranno rilasciati per il gioco nei prossimi anni, ma a questo punto non è difficile immaginare che saranno di alta qualità, visti gli ultimi aggiornamenti.