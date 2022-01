Sol Cresta: data di uscita per PC, PS4 e Nintendo Switch annunciata da PlatinumGames

Nel corso del weekend, PlatinumGames ha annunciato la data di uscita di Sol Cresta. Lo shoot 'em up ispirato ai classici sparatutto Moon Cresta e Terra Cresta sarà disponibile per Nintendo Switch, PC e PS4 a partire dal 22 febbraio 2022.

Inizialmente previsto per lo scorso 9 dicembre, PlatinumGames era stata costretta a rinviare Sol Cresta ai primi mesi del 2022 per completare i lavori di rifinitura del gioco. L'annuncio dello studio dunque fissa la data di uscita al prossimo 22 febbraio, al prezzo di 39,99 euro su tutte le piattaforme. Per l'occasione, è stato presentato anche l'artowork finale del titolo, che potrete ammirare nell'immagine sottostante.

Sol Cresta

Sol Cresta è un progetto che sta molto a cuore di Hideki Kamiya, grande fan di Moon Cresta e Terra Cresta, due classici del genere shoot 'em up negli anni '80. Viene definito un "Neo-Classic Arcade", in quanto mira a fondere l'atmosfera classica dei giochi dei vecchi tempi con la tecnologia dell'attuale generazione e la creazione di una nuova esperienza di gioco. In particolare riprende le strategie di aggancio e formazione della serie Cresta, migliorandoli con il sistema di "aggancio libero" realizzato appositamente per questo nuovo gioco.

Sol Cresta inoltre sarà solo il primo di una nuova serie di giochi battezzata "Neo-Classic Arcade" da PlatinumGames, che punta a tramandare lo spirito e il divertimento dei giochi classici utilizzando la tecnologia moderna.