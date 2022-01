Halo Infinite: i bonus XP persi a causa dei problemi ai server non saranno rimborsati

I giocatori di Halo Infinite che hanno perso degli bonus XP a causa dei problemi ai server avvenuti la scorsa settimana a quanto pare non verranno rimborsati da 343 Industries.

La conferma è arrivata direttamente da un rappresentante del supporto di 343 Industries, in risposta a un utente che chiedeva se poteva ottenere indietro il bonus XP Boost che aveva fondamentalmente perso quando i server di Halo Infinite erano andati offline la scorsa settimana per dei problemi tecnici.

"Sebbene non abbiamo la possibilità di dare o sostituire i boost per gli XP che hai perso durante l'interruzione dei server, vogliamo informarti che l'accesso ai server di Halo Infinite è stato ripristinato. Se hai ancora problemi ad accedere alle partite, riavvia il gioco e riprova", recita il messaggio del supporto di 343 Industries.

Halo Infinite

Teoricamente questo significa che anche in caso di futuri problemi ai server i giocatori che perderanno XP boost non verranno rimborsati, a meno che 343 Industries non modifichi alcune dinamiche relative a questi bonus.

Basterebbe, come suggerito da molti giocatori, che i 30 minuti di bonus XP venissero conteggiati per l'effettivo tempo speso nelle partite multiplayer per ovviare al problema, dato che così anche in caso di problemi ai server un utente non perderebbe nulla o solo una piccola frazione del suo bonus. Al contrario, al momento i bonus XP del multiplayer di Halo Infinite tengono in considerazione semplicemente il tempo reale, a prescindere dal fatto che un utente sia online o meno, che sia in partita o in attesa del matchmaking.

Nel frattempo 343 Industries sta lavorando ad altri aspetti del multiplayer di Halo Infinite. La scorsa settimana sono arrivate delle modifiche importanti per gli oggetti in vendita nel negozio, mentre con il lancio della Stagione 2 i giocatori potranno ottenere Crediti semplicemente giocando.