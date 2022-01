Apple ha tentato di soffiare degli ingegneri a Xbox per fare una console, per Jez Corden

Nell'ultimo episodio del podcast The Xbox Two, il giornalista Jez Corden ha svelato che stando ad alcune sue fonti Apple avrebbe provato a soffiare alcuni ingegneri a Xbox per provare a realizzare una sua console.

Corden non sa di che tipo di console si tratti o si trattasse (potrebbe essere stata anche abbandonata) o se abbia a che fare con i servizi di Apple attuali o con i tanto chiacchierati metaversi in cui le grandi compagnie tech si stanno lanciando a capofitto. L'unica informazione in suo possesso, provenienti dagli ambienti di Microsoft, è che la casa di Cupertino cercava personale specializzato per il progetto.

Una console di Apple in questa fase avrebbe senso? Difficile dirlo. I suoi apparecchi sono usatissimi per giocare, soprattutto gli iPhone e gli iPad, quindi una console potrebbe essere una sovrapposizione il cui successo non sarebbe scontato. Comunque sia, vista l'espansione costante del mercato dei videogiochi e le nuove tecnologie in arrivo, un hardware dedicato potrebbe avere senso, quantomeno per dare un accesso privilegiato a tutti i servizi collegati ai videogiochi della compagnia.

Se si faccia o meno non è detto, quindi non diamolo per scontato, anche perché siamo nell'ambito delle voci di corridoio pure. Nel caso se ne riparlerà tra qualche anno, visto che da quello che dice Corden, il tutto sarebbe ancora nelle sue fasi iniziali.