Sol Cresta rinviato, mostrato del nuovo gameplay

Sol Cresta non ce la farà a uscire per il 9 dicembre 2021. PlatinumGames lo ha ufficialmente rinviato al 2022, in data da destinarsi, come annunciato da Hideki Kamiya durante il "Very Sorry Stream" di questa notte, dove fortunatamente è stato anche mostrato del nuovo gameplay del gioco. Potete vedere la registrazione della trasmissione in testa alla notizia.

Il fatto che sia stato mostrato il gioco in azione lascia ben sperare per il suo sviluppo, ossia fa capire che ci troviamo di fronte a un semplice rinvio e che Sol Cresta non è a rischio cancellazione. Kamiya ha detto che spera di annunciare la nuova data d'uscita all'inizio del prossimo anno.

Oltre al rinvio, è stato confermato che la versione finale del gioco includerà una modalità a punti chiamata "Caravan Mode", supporterà gli schermi verticali e includerà alcune navi dei Cresta precedenti.

Per il resto vi ricordiamo che Sol Cresta è in sviluppo per PC, Nintendo Switch e PlayStation 4. Immagiamo che sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PlayStation 5.