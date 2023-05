Alaloth: Champions of The Four Kingdoms, l'aggiornamento Dragonhold introduce i draghi

Lo studio di sviluppo ed editore Gamera Interactive ha annunciato la pubblicazione dell'aggiornamento Dragonhold per Alaloth: Champions of The Four Kingdoms che, come intuibile dal nome, tra le altre cose introduce in gioco i draghi.

L'aggiornamento Dragonhold è disponibile gratuitamente su Steam e GOG e va in realtà a modificare moltissimi aspetti del gioco, introducendo tanti nuovi contenuti, caratteristiche e alitate infuocate.

Vediamo il trailer dell'aggiornamento:

Il comunicato ufficiale parla di molte ore di nuovo gameplay, grazie all'aggiunta di missioni, oggetti e nuove aree da esplorare. Le novità chiave dell'aggiornamento Dragonhold sono:

Ore di nuovi contenuti;

Revisione completa del sistema di crescita del personaggio, con il miglioramento della

progressione basato sui feedback ricevuti dalla comunità;

Introduzione del sistema dell'alchimia;

Nuove aree sulla mappa;

Combattimenti con i draghi.

Per conoscere tutte le novità dell'aggiornamento Dragonhold, cliccate qui, dove troverete la nota di rilascio completa.