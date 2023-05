Logitech G Cloud presto in Europa: data d'uscita, prezzo e dettagli del portatile

Logitech G ha annunciato il prossimo lancio di Logitech G CLOUD anche in Europa, con data d'uscita fissata per il 22 maggio 2023, prezzo e dettagli che caratterizzano questa particolare console portatile basata sul cloud gaming.

Dopo l'arrivo in Nord America e a Taiwan, Logitech G Cloud sarà quindi disponibile nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia, acquistabile attraverso vari rivenditori a partire dallo store ufficiale LogitechG.com, per arrivare ad Amazon, Currys, Fnac, e MSH Electronics al prezzo di vendita consigliato di 359 euro.

Per celebrare il lancio europeo, Logitech G ha annunciato un bundle speciale che comprende fino a 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, che ovviamente include l'accesso a Xbox Cloud Gaming, oltre a 1 mese di NVIDIA GeForce NOW Priority e 1 mese di Shadow PC.

Logitech G Cloud in azione

Il pacchetto speciale sarà disponibile in paesi selezionati dal 22 maggio al 22 giugno 2023, fino a esaurimento scorte.

"Siamo entusiasti di portare finalmente G Cloud sul mercato europeo e di collaborare con i principali rivenditori e partner della regione", ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G. "G Cloud offre un nuovo fantastico modo di accedere e giocare a centinaia di giochi e non vediamo l'ora di portarlo nelle mani dei gamer di tutta Europa".

Tra le nuove caratteristiche introdotte in Logitech G Cloud ce ne sono diverse che sono state progettate anche in base ai feedback forniti dagli utenti. Tra queste troviamo le seguenti:

Mappatura virtuale dei pulsanti, con la possibilità di applicare comandi in ogni parte dello schermo a piacere

Sensibilità e personalizzazione della corsa degli stick analogici

Supporto per la tecnologia Shadow Cloud Computing attraverso l'applicazione Shadow PC

Calibrazione della dead zone di joystick e grilletti

Sviluppato in collaborazione con Tencent Games, Logitech G CLOUD consente ai giocatori di giocare ovunque in cloud gaming, tramite connessione Wi-Fi, sia online che attraverso remote play a partire dalla propria piattaforma di casa (console o PC).

Logitech G Cloud, un'immagine promozionale

Le caratteristiche principali includono:

Display touchscreen da 7 pollici Full HD con refresh rate a 60Hz

Controlli con feedback aptico, giroscopio e a comandi rimappabili

Autonomia di oltre 12 ore e peso di 463 g

Supporto esteso tra centinaia di giochi per Android attraverso Google Play, accesso a NVIDIA GeForce NOW e Xbox Cloud Gaming, oltre alla tecnologia Shadow Cloud Computing

La console portatile da gaming Logitech G Cloud sarà dunque disponibile su LogitechG.com e su Amazon, Currys, Fnacin e MSH Electronics a maggio 2023 a un prezzo di vendita consigliato di 359 euro. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al nostro provato sulla nuova console portatile Android per il gioco in streaming Logitech G Cloud.