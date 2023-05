FIFA 23 disponibile su Xbox Game Pass Ultimate e EA Play da oggi

Come era stato annunciato da Electronic Arts, FIFA 23 è disponibile da oggi anche nel catalogo EA Play e di conseguenza anche all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, considerando che il servizio EA è compreso in quest'ultimo.

La data d'uscita fissata al 16 maggio era stata confermata la settimana scorsa, riprendendo dunque la tempistica piuttosto standard vista solitamente con l'inserimento dei capitoli della serie FIFA all'interno del Vault di EA Play e dunque del catalogo di Game Pass Ultimate, dopo la parentesi di FIFA 22 (inserito a giugno 2022 invece di maggio).

Si tratta, ovviamente, di un'aggiunta di particolare importanza, considerando il richiamo del titolo in questione. Sebbene sia disponibile ormai da diversi mesi, nel caso non abbiate effettuato prima l'acquisto del gioco potrete dunque accedervi liberamente nel caso abbiate l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e/o EA Play.

In grado di trainare i ricavi miliardari di EA, FIFA 23 è la nuova edizione della più famosa simulazione di calcio, che ha portato con sé varie novità oltre agli ovvi aggiornamenti in termini di licenze, giocatori e squadre. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di FIFA 23.

Con l'occasione, riportiamo anche i nuovi bonus introdotti da EA per gli abbonati a EA Play, per FIFA 23 e anche altri giochi del catalogo:

Skin per armi Smembratore di Battlefield 2042 - Fino al 1° giugno

Apex Legends Luxurious Wheels Weapon Charm - dal 16 maggio al 12 giugno

Need for Speed ​​Unbound Nissan Fairlady ZG 1971 Epic Custom - Fino al 6 giugno

Copricapo PGA TOUR EA Driver & Utility Club - Fino al 7 giugno

NHL 23 WOC May Bag - Fino al 31 maggio

FIFA 23 Pro Clubs Overdrive Lightning Head Tattoo - Fino al 7 giugno

Occhiali blu FIFA 23 VOLTA Overdrive - Fino al 7 giugno

FIFA 23 FUT Hero Hero Iván Córdoba Tifo Set - Fino al 7 giugno

FIFA 23 FUT Season 6 Boost XP - Funo al 7 giugno

Pacchetto Supercharge FIFA 23 - dal 16 maggio al 16 giugno

Madden NFL 23 MUT May Pack - Fino al 5 giugno

Per quanto riguarda Xbox Game Pass, è probabile che nelle prossime ore di oggi martedì 16 maggio, vengano annunciati i nuovi giochi in arrivo nella seconda metà del mese nel catalogo del servizio.