Amazon Prime Day 2021, le migliori offerte sugli smartphone Android sotto i 300 euro

La nostra selezione delle migliori offerte che riguardano gli smartphone Android per l'Amazon Prime Day 2021, la due giorni di sconti che finirà martedì 22 giugno alle 23:59 e garantisce i prezzi Amazon più bassi per tutto il 2021. Qui la pagina ufficiale dell'evento che non si limita ovviamente agli sconti sulla tecnologia. Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivata in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza. Con questo abbonamento è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Amazon Music con 2 milioni di brani e Prime Video per lo streaming di serie e film.

Le migliori offerte sugli smartphone sotto i 300 euro Scendendo al di sotto dei 300 euro è necessaria qualche ovvia rinuncia rispetto ai modelli top di gamma, ma le occasioni non mancano così come non mancano modelli dotati di modem 5G e di schermo di qualità da 90 Hz di refresh. Inoltre in questa fascia è facile trovare modelli che si affidano a batterie capienti e che garantiscono comunque un'autonomia notevole. Questa volta la prima fila tocca allo smartphone OnePlus NORD nella versione da 8 GB di memoria e 128 GB di storage, comunque notevoli considerando che gli oltre 25 euro di sconto dell'Amazon Prime Day lo rendono acquistabile a meno di 300 euro. A seguire troviamo il più limitato ma sensibilmente più economico OPPO A54, l'ancora più economico Realme 8 che non rinuncia al 5 GB e due modelli 4G LTE che si accontentano di schermo HD. Ma quello del Samsung Galaxy M12 è da 90 Hz.

OnePlus NORD La variante ancor più economica del già conveniente OnePlus NORD è reperibile a meno di 300 euro grazie a uno sconto di oltre 25 euro, modesto ma effettivo. Ed è un prezzo notevole, nonostante il processore della precedente generazione, per uno smartphone da 8 GB di memoria e 128 GB di storage che sfoggia lo stesso tipo di AMOLED del più costoso fratello maggiore. Scheda tecnica OnePlus NORD Chipset : Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G

: Snapdragon 765G Qualcomm SDM765G Memoria : 8 GB

: 8 GB Spazio d'archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : quadrupla

: quadrupla Display : Fluid AMOLED da 6,44 pollici, risoluzione 1080 x 2400 pixel, refresh 90 Hz

: Fluid AMOLED da 6,44 pollici, risoluzione 1080 x 2400 pixel, refresh 90 Hz Dimensioni : 160.2 x 72.9 x 8 mm

: 160.2 x 72.9 x 8 mm Speaker : audio stereo

: audio stereo Modem 5G : si

: si Batteria : 4115 mAh con Warp Charge 30T

: 4115 mAh con Warp Charge 30T Sistema operativo base : Android 10 OxygenOS 10.5

: Android 10 OxygenOS 10.5 Prezzo: 294,14€ su Amazon

OPPO A54 L'OPPO A54 ci riporta ai modelli con schermo IPS, ma garantisce comunque una buona risoluzione e 90 Hz di refresh. Il tutto condito da batteria da 5000 mAh e fotocamera quadrupla. Il risparmio lo troviamo sul processore e la memoria, comunque sufficienti per garantire un'esperienza d'uso priva di problemi per uno smartphone 5G che è arrivato a costare 229,99 euro grazie uno sconto di 10 euro sommato a un recente ribasso. Scheda tecnica OPPO A54 Chipset : Snapdragon 480 Qualcomm SM4350

: Snapdragon 480 Qualcomm SM4350 Memoria : 4 GB

: 4 GB Spazio d'archiviazione : 64 GB

: 64 GB Fotocamera posteriore : quadrupla

: quadrupla Display : IPS da 6,5 pollici, risoluzione 1080 x 2400 pixel, refresh 90 Hz

: IPS da 6,5 pollici, risoluzione 1080 x 2400 pixel, refresh 90 Hz Dimensioni : 162.9 x 74.7 x 8.4 mm

: 162.9 x 74.7 x 8.4 mm Speaker : stereo

: stereo Modem 5G : si

: si Batteria : 5000 mAh

: 5000 mAh Sistema operativo base : Android 11 ColorOS 11.1

: Android 11 ColorOS 11.1 Prezzo: 229,99€ su Amazon

Realme 8 5G Scendiamo al di sotto dei 200 euro con il Realme 8 5G, in sconto effettivo di 20 euro e ben dotato in quanto a storage, schermo e batteria. Inoltre, lo dice già il nome, non rinuncia al modem 5G, alla batteria capiente, allo schermo FHD+ da 90 Hz e ad uno storage di ben 128 GB, risultando tra i più appetibili della nostra selezione. Scheda tecnica realme 8 5G Chipset : Dimensity 700 MediaTek MT6833

: Dimensity 700 MediaTek MT6833 Memoria : 4 GB

: 4 GB Spazio d'archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : tripla

: tripla Display : IPS da 6,5 pollici, risoluzione 1080 x 2400 pixel, refresh 90 Hz

: IPS da 6,5 pollici, risoluzione 1080 x 2400 pixel, refresh 90 Hz Dimensioni : 162.5 x 74.8 x 8.5 mm

: 162.5 x 74.8 x 8.5 mm Speaker : stereo

: stereo Modem 5G : si

: si Batteria : 5000 mAh

: 5000 mAh Sistema operativo base : Android 11 Realme UI 2.0

: Android 11 Realme UI 2.0 Prezzo: 179,90€ su Amazon

Samsung Galaxy M12 Prezzo ancora più basso ma sconto doppio per il Samsung Galaxy M12, senza dubbio più modesto per hardware e per risoluzione, che scende a 720 x 1600 pixel, ma comunque dotato di refresh da 90 Hz, di batteria da 5000 mAh e di fotocamera quadrupla. In questo caso viene però meno il modem 5G, ma non tutti hanno bisogno di una banda particolarmente alta in relazione allo smartphone. Scheda tecnica Samsung Galaxy M12 Chipset : SAMSUNG Exynos 850

: SAMSUNG Exynos 850 Memoria : 4 GB

: 4 GB Spazio d'archiviazione : 64 GB

: 64 GB Fotocamera posteriore : quadrupla

: quadrupla Display : LCD TFT da 6,5 pollici, risoluzione 720 x 1600 pixel, refresh 90 Hz

: LCD TFT da 6,5 pollici, risoluzione 720 x 1600 pixel, refresh 90 Hz Dimensioni : 164 x 75.9 x 9.7 mm

: 164 x 75.9 x 9.7 mm Speaker : mono

: mono Modem 5G : no, 4G LTE

: no, 4G LTE Batteria : 5000 mAh

: 5000 mAh Sistema operativo base : Android 11 Samsung One UI 3.0

: Android 11 Samsung One UI 3.0 Prezzo: 139,00€ su Amazon