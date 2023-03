AMD svela nuovi dettagli su FSR 3, punta a fps raddoppiati e integrazione semplificata

AMD ha condiviso nuovi dettagli su FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) durante il corso della GDC 2023, che sarà disponibile durante il corso dell'anno, con l'obiettivo di raddoppiare le performance rispetto alla precedente versione e di rendere la tecnologia più semplice da integrare nei giochi.

In realtà l'FSR 3 è ancora in corso di sviluppo e durante il panel della Game Developer Conference non sono arrivate tutte le risposte in merito a questa nuova iterazione della tecnologia di upscaling. AMD tuttavia ha ribadito che mira a offrire esperienze di gioco più fluide, promettendo fino al doppio degli fps rispetto all'FSR 2, un boost possibile grazie a un maggior numero di pixel generati tramite frame interpolati. Inoltre, al momento l'azienda sta lavorando per ridurre ulteriormente la latenza.

FSR 3, una slide mostrata alla GDC 2023

AMD ha dichiarato vuole rendere il percorso di aggiornamento alla nuova tecnologia quanto più indolore possibile, promettendo che sarà semplice da integrare per i giochi che già ora supportano FSR 2. Inoltre ha confermato che FSR 3 sarà disponibile per tutti gli sviluppatori tramite licenza open source MIT per fornire integrazione e flessibilità ottimali.

Per il momento il lancio di FidelityFX Super Resolution 3 è previsto per un non meglio precisato periodo del 2023 con AMD che svelerà ulteriori dettagli in merito nel corso dei prossimi mesi.