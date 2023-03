Final Fantasy 16: in programma una presentazione domani alla PAX East 2023

Final Fantasy 16 e Final Fantasy 14 saranno protagonisti domani, sabato 25 marzo 2023, di due panel della PAX East 2023, dove per l'occasione Naoki Yoshida, producer di entrambi i giochi, risponderà alle domande dei fan e presumiamo svelerà nuovi dettagli. Magari con un po' di fortuna ci sarà spazio anche per sequenze di gameplay inedite.

Il primo keynote sarà "The Unending Journey of Final Fantasy XIV" che si svolgerà alle 18:00 italiane del 25 marzo. Per l'occasione ci sarà un Q&A basato sulle domande poste dai fan che saranno raccolte prima dell'inizio della presentazione. Potrete seguire l'evento in diretta sul canale Twitch ufficiale di Final Fantasy 14 a questo indirizzo.

Seguirà la presentazione "Yes, You Can Pet the Torgal: A Final Fantasy XVI" alle 19:00 italiane, sempre di sabato 25 marzo. In questo caso parteciperà sia Yoshi-P che il localisation director Michael-Christopher Koji Fox.

Stando alla descrizione ufficiale il "panel introdurrà i giocatori all'emozionante montagna russa che è Final Fantasy 16". E considerando il titolo, presumiamo che Torgal, il fido compagno a quattro zampe che accompagnerà il protagonista Clive Rosfield nel gioco, avrà un ruolo centrale delle discussioni. In questo caso potrete seguire l'evento in diretta all'orario indicato sul canale Twitch ufficiale di Square Enix a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile su PS5 a partire dal 22 giugno 2023. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato e la nostra intervista al team di sviluppo del gioco.