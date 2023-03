Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key, ecco il trailer di lancio

Da oggi Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key è disponibile nei negozi per PS5, PS4, PC e Nintendo Switch e per festeggiare Koei Tecmo ha pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Nuovo capitolo della lunga serie di JRPG fantasy di Gust, in Aelier Ryza 3 la protagonista e i suoi compagni partiranno all'avventura per esplorare un misterioso arcipelago per trovare le "radici dell'alchimia" in cui i giocatori incontreranno volti noti della serie. Le avventure di Ryza e soci inoltre a breve diventeranno un anime, che andrà in onda in Giappone quest'estate.

Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key, in cui Simone Pettine afferma:

"Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è il capitolo definitivo di una serie che negli ultimi anni è andata costantemente in crescendo; una conclusione degna di questo nome, narrativamente ricca e avvincente, contenutisticamente degna di lode. Tutto quello che avete visto in passato è stato o leggermente rifinito o comunque arricchito; dove non era più possibile innovare, si è fatto ricorso a una meccanica inedita - quella delle chiavi - che possono anche non essere utilizzate, ma comunque garantiscono un approccio fresco tanto ai combattimenti quanto all'alchimia. La mappa di gioco, letteralmente immensa e articolata in varie regioni, richiederà un approccio paziente, e l'utilizzo di tutti gli strumenti del caso (funi, oggetti per respirare sott'acqua, cavalcature, stivali alati) che Ryza sbloccherà uno dopo l'altro, pazientemente. Restano il comparto tecnico datato e le animazioni spesso poco convincenti. Ma insomma, a Ryza si sono perdonate tante cose: si perdonerà certamente anche questo."