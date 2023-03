Resident Evil 4 Remake per PC: una mod aggiunge il DLSS, con performance migliori dell'FSR

Resident Evil 4 Remake è disponibile nei negozi solo da poche ore eppure in rete già sono presenti numerose mod per la versione PC. Una di queste sta attirando parecchie attenzioni in quanto aggiunge il supporto al DLSS, che sembrerebbe garantire performance migliori dell'FSR 2.1.

La prova arriva da un video pubblicato da MxBenchamarkPC che confronta le prestazioni tra DLSS e FSR 2.1 utilizzando una configurazione con RTX 3060 e i7 10700F e facendo girare il gioco con il preset più alto alla risoluzione 1440p e ray tracing attivo. Come possiamo vedere la conta degli fps è generalmente maggiore con il DLSS moddato rispetto all'FSR 2.1, che invece è ufficialmente supportato dal gioco.

Di seguito trovate le istruzioni per scaricare e installare la mod nel caso siate interessati:

Scarica REFramework (Upscaler Beta) da qui.

Scarica UpscalerBasePlugin da qui.

Scarica il file nvngx dlss.dll da qui.

Estrai tutti i file e posizionali nella cartella principale del gioco, dove si trova anche il file re4.exe (per trovarla vi basta aprire la libreria di Steam, cliccare con il tasto destro su RE4 e scegliere l'opzione Gestisci > Sfoglia file locali).

Avvia il gioco. Ora dovrebbe apparire il menu a tendina di REFramework, seleziona la voce "Temporal Upscaler" e seleziona "DLSS".

A questo punto sarà possibile giocare a Resident Evil 4 con il DLSS ma assicuratevi di disabilità l'FSR per evitare problemi.

Chiaramente trattandosi di una mod e non di un'integrazione ufficiale da parte degli sviluppatori potreste incappare in alcuni problemi di vario genere, in tal caso potete disattivare la mod semplicemente dallo stesso menu del REFramerwork sopracitato.