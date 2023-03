Wayfinder: un trailer presenta Venomess, uno dei personaggi giocabili dell'MMO per PC, PS5 e PS4

Gli sviluppatori di Airship Syndicate hanno presentato un nuovo trailer animato di Wayfinder in occasione del PAX East 2023 che introduce i giocatori alla Venomess, un nuovo personaggio giocabile che sarà disponibile al lancio dell'MMO action RPG su PC, PS5 e PS4.

Realizzato dallo studio fondato dal fumettista Joe Madureira, il gioco ci catapulta a Evenor, un mondo a metà tra il fantasy e steampunk sull'orlo del collasso, dove i giocatori vestiranno i panni di Wayfinder, eroi dotati di poteri e abilità uniche, che vanno dalla magia arcana e corpo a corpo letali a tecnologie mistiche.

Tra questi c'è anche Venomess, protagonista del filmato di oggi, che dalle prime sequenze animate, a cui seguirà una presentazione più corposa in futuro, sembrerebbe specializzata nella azioni furtive e nell'eliminare i bersagli dalla distanza con il suo fucile di precisione.

Wayfinder sarà disponibile su PC e console PlayStation nel corso del 2023 e successivamente anche su altre piattaforme. Si tratta di un action online cooperativo free-to-play che si ispira alle meccaniche degli MMORPG del passato, come spiegato nel nostro provato di Wayfinder pubblicato poche settimane fa.

"Come successo con Darksiders, Joe Madureira si trova nuovamente al timone di un progetto che ha tutta la libertà di plasmare a sua immagine e somiglianza, e dopo qualche ora alle prese con Wayfinder, siamo felicissimi di constatare che la sua mano emerge con forza, tra i tanti elementi che vanno a comporre questo complesso action RPG. È chiaro che l'ambizione dello studio non è mai stata così alta, e con l'aiuto di un mostro sacro dei free-to-play, quel Digital Extremes che ha dato i natali a Warframe, lo studio fondato dal fumettista rischia davvero di confezionare un altro grande successo. Staremo a vedere, ma per il momento le nostre aspettative sono davvero altissime."