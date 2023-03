È morto Gordon Moore, fondatore di Intel e creatore della legge di Moore

Intel e la Betty Moor Foundation hanno annunciato che Gordon Moore, fondatore di Intel e creatore della Legge di Moore, è morto all'età di 94 anni. Il comunicato delle due compagnie dice che l'uomo è morto serenamente alle Hawaii, circondato dai suoi familiari.

Moore fondò Intel insieme al suo amico di lunga data Robert Noyce nel 1968. La legge di Moore è precedente alla fondazione della compagnia. Fu formulata nel 1965. Moore affermò che il numero di transistor all'interno di un circuito integrato (CI) sarebbe raddoppiato ogni 12 mesi (diventati 18-24 dopo la riformulazione del 1975). In altre parole, la densità di transistor all'interno dei circuiti integrati raddoppierebbe ogni due anni circa, portando a un aumento della potenza di elaborazione dei computer e alla riduzione dei costi di produzione.

Negli ultimi anni la legge di Moore è stata in parte rivista, per il raggiungimento di alcuni limiti fisici invalicabili, ma è stata comunque il faro dell'industria dei semiconduttori per decenni e ancora oggi è una delle leggi più citate dell'informatica.

Intel fu fondata dopo che Moore e Noyce avevano collaborato alla fondazione di Fairchild Semiconductor. I due, insieme a Andy Grove, portarono Intel al successo, che dura ancora oggi.

La compagnia partì con un capitale di 2,5 milioni di dollari e inizialmente produsse RAM, per passare poi ai processori con lo storico Intel 4004 del 1971, il primo disponibile a livello commerciale. Nel 1978 lanciò l'architettura x86 con l'Intel 8086. Oggi Intel vale circa 167 miliardi di dollari e, come saprete, ancora produce processori. Recentemente sta provando a lanciarsi nel mercato delle GPU con le schede ARC.

Moore fu vice presidente di Intel fino al 1975, quindi diventò presidente fino al 1979, per poi essere nominato CEO e presidente del consiglio di amministrazione. Lasciò il ruolo nel 1987, ma rimase nel consiglio di amministrazione della compagnia. Nel 1997 fu nominato presidente emerito dello stesso, ruolo che mantenne fino al 2006, quando si ritirò.

Negli ultimi anni Moore è stato un filantropo molto attivo, soprattutto nel campo dell'ecologia, della scienza e della medicina. Insieme a sua moglie Betty, ha fondato la Gordon and Betty Moore Foundation che ha donato più di 5,1 miliardi ad enti benefici dal 2000 in poi.

Moore ha ricevuto anche diversi premi. Nel 1990 è stato insignito della National Medal of Technology e nel 2002 della Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile degli Stati Uniti. Gli sopravvivono sua moglie Betty e i figli Kenneth e Steven, insieme a quattro nipoti.