Elden Ring è il terzo gioco ad aver vinto i quattro GOTY più prestigiosi

Elden Ring è il terzo gioco di sempre che è riuscito a vincere i quattro GOTY considerati più prestigiosi: quello dei The Game Awards, quelli dei DICE Awards, quello dei Golden Joystick Awards e, più recentemente, quello deiGame Developers Choice Awards. Prima del titolo di FromSoftware solo The Elder Scrolls V: Skyrim e The Legend of Zelda: Breath of the Wild c'erano riusciti.

In realtà Elden Ring è anche il gioco con il maggior numero di GOTY di sempre, ma in questo caso va detto che le testate che assegnano i premi di gioco dell'anno vanno moltiplicandosi di anno in anno, quindi fare confronti diretti con i titoli del passato non è molto corretto, almeno in senso assoluto.

Detto questo è indubbio che Elden Ring abbia scatenato l'entusiasmo generale, tanto da meritare elogi e premi un po' da tutti. Recentemente il gioco è stato aggiornato alla versione 1.09, che ha modificato alcune caratteristiche e ha aggiunto il tanto atteso supporto per il ray tracing. In futuro si parlerà ancora molto di Elden Ring, che sta per ricevere la prima espansione maggiore, l'annunciata Shadow of the Erdtree, di cui purtroppo non si sa ancora niente di concreto. Non è chiaro se in futuro FromSoftware lo aggiornerà ancora con altre espansioni.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Elden Ring.