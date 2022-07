AMD Game On, Radeon RX serie 6000 e Ryzen serie 5000 in offerta

AMD ha annunciato Game On AMD, un evento che fino al 5 agosto consentirà di acquistare schede video Radeon RX serie 6000 e processori Ryzen serie 5000 in offerta presso una serie di rivenditori autorizzati.

Mentre si attende il debutto delle GPU RDNA 3, che potrebbero arrivare a ottobre, AMD ha dunque deciso di offrire interessanti sconti sugli attuali modelli delle sue GPU e delle sue CPU. Per controllare le promozioni in corso basta visitare questo sito.

Non è finita: oltre alle riduzioni di prezzo legate all'iniziativa Game On AMD, gli utenti che acquisteranno schede video AMD Radeon RX serie 6000 o i PC desktop o laptop con Radeon RX serie 6000 presso i rivenditori aderenti potranno approfittare dei bundle Radeon Raise the Game e Radeon Raise the Game: Fully Loaded.

A seconda del prodotto acquistato, i giocatori potranno ricevere fino a un massimo di tre giochi gratuiti, da un elenco che include Saints Row, Forspoken, Sniper Elite 5 ed Evil Genius.

I prodotti AMD offrono numerose funzionalità e caratteristiche per portare il gaming a un livello superiore, tra cui:

FidelityFX Super Resolution 2.0

Una tecnologia di upscaling temporale all'avanguardia che aumenta il framerate nei giochi supportati offrendo una qualità dell'immagine simile o superiore a quella nativa, senza richiedere hardware dedicato per il machine learning. FSR 1.0 e FSR 2.0 sono disponibili e di prossima uscita in oltre 110 giochi, con altri titoli in arrivo.

Radeon Super Resolution

Una funzione di upscaling integrata nel driver e basata sullo stesso algoritmo di FSR 1.0, che offre una risoluzione quasi nativa e maggiori performance nei videogiochi eseguiti in modalità esclusiva a schermo intero sulla discrete graphics RDNA-based, compatibile con migliaia di giochi.

AMD Smart Access Memory Technology (SAM)

Consente di ottenere performance più elevate quando si abbinano le schede grafiche AMD Radeon RX 6000 Series a processori desktop AMD Ryzen selezionati e le schede madri AMD 500-series, fornendo alle CPU l'accesso all'intera memoria GDDR6 ad alta velocità della GPU.

AMD Infinity Cache

La cache Last-level data integrata nel die della GPU riduce la latenza e il consumo energetico per offrire performance di gaming complessive superiori rispetto ai tradizionali architectural design.