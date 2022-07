Xenoblade Chronicles 3 già disponibile su... Steam Deck tramite download illegale

Mentre gli utenti Nintendo Switch aspettano con trepidazione il lancio ufficiale, pare che Xenoblade Chronicles 3 sia già disponibile su... Steam Deck, in una versione ovviamente pirata, ottenuta tramite download illegale.

Una situazione purtroppo inevitabile, visto che già da giorni sono in circolazione delle copie di Xenoblade Chronicles 3 e qualcuno avrà avuto modo di digitalizzarle, inserendole in qualche circuito illecito per fare in modo che la gente potesse giocarci anche tramite emulatore.

Altrettanto inevitabilmente, sui social stanno spuntando come funghi foto simili a quella che vedete qui sotto, mentre su altre piattaforme vengono pubblicati video di gameplay che possono contenere fastidiosi spoiler.

Purtroppo il rischio di anticipazioni indesiderate per quanto concerne la campagna di Xenoblade Chronicles 3 è diventato molto alto, quando mancano ancora tre giorni al debutto ufficiale del titolo Nintendo nei negozi.

Se volete evitare incidenti di questo tipo l'unica è chiudere i social finché non avrete messo voi stessi le mani sul gioco o quantomeno utilizzare dei filtri per ridurre le possibilità di imbattervi in un qualche spoiler.