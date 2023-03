Anno 1800 disponibile su PS5 e Xbox Series X|S, gratis per una settimana

Come era stato già annunciato in precedenza, Ubisoft ha aperto oggi la settimana gratis per Anno 1800 in occasione dell'uscita della versione console su PS5 e Xbox Series X|S, con 7 giorni in cui tutti gli utenti possono scaricare e giocare liberamente all'ottimo strategico/gestionale ad ambientazione storica.

Dal 16 al 24 marzo 2023, tutti gli utenti PC, PS5 e Xbox Series X|S possono dunque scaricare Anno 1800 e provarlo liberamente, in forma completa, per i giorni della promozione in questione e con la possibilità di trasportare progressi e salvataggi nel gioco completo, nel caso si proceda per l'acquisto.

Trattandosi davvero di un ottimo gioco nel suo genere, questa è un'iniziativa molto interessante perché consente di effettuare una prova estesa e senza impegno, dando modo di farsi un'idea precisa di come funzioni Anno 1800 anche su console, considerando che il genere richiede ovviamente una revisione importante dell'interfaccia per adattarsi al controller. Trovate maggiori informazioni a questo indirizzo.

Anno 1800 ci consente di rivivere il XIX secolo in forma di strategico/gestionale, affrontando un'era ricca di cambiamenti politici, economici e sociali, con l'avvento dell'industrializzazione e l'espansione dei commerci. Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Anno 1800, mentre ricordiamo il trailer della versione PS5 e Xbox Series X|S.