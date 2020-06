Anomalia è il nuovo romanzo sci-fi distopico ed a tratti cyberpunk di Multiplayer Edizioni

Anomalia - Star Cluster Zero Saga è il nuovo romanzo sci-fi distopico ed a tratti cyberpunk di Multiplayer Edizioni scritto da Nicola Marco Camedda. Il libro è disponibile in tutte le librerie fisiche e nei migliori e-commerce online.

Si tratta del primo libro della saga Star Cluster Zero, una nuova serie sci-fi di Nicola Marco Camedda, emergente autore italiano che ama definirsi un autore "ibrido" e "costruttore di universi".

La storia è ambientata in un portentoso scenario futuristico in cui il peso del passato determina il presente, costringendo tutti i personaggi coinvolti a trovare il coraggio di rompere lo specchio delle apparenze per la ricerca della verità. Si tratta di un romanzo distopico ed a tratti cyberpunk, che spazia dalla space opera al military Sci-fi.

Ecco la sinossi del libro:

"Nell'Ammasso Stellare Zero, la civiltà prospera grazie ai sorprendenti progressi raggiunti dalla ricerca scientifica. Il sistema predittivo di Bionneq è il suo più riuscito traguardo ma qualcosa sta per cambiare, sta per arrivare un'Anomalia, un elemento che sfugge agli algoritmi predittivi e che rischia di condurre la civiltà sull'orlo dell'ennesimo e stavolta definitivo Annientamento. Questo almeno è quello che sostengono le alte cariche governative. Ma chi si cela dietro l'enigmatico Edward, potente consigliere che sembra orchestrare l'intero corso degli eventi? Qual è il reale scopo della task force antiterroristica da lui istituita?"

