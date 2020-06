Assetto Corsa Competizione va a 1800p su PS4 Pro e in 4K nativo su Xbox One X

Lo sviluppatore italiano Kunos Simulazioni ha affermato che la versione console di Assetto Corsa Competizione può contare su dei miglioramenti sensibili per le console mid-gen di Sony e Microsoft. Entrambe, infatti, avranno anti-aliasing, una linea dell'orizzonte più profonda e una risoluzione aumentata. Su PS4 Pro si raggiungeranno i 1800p, mentre su Xbox One X il 4K nativo.

Dopo quasi un anno di attesa Kunos Simulazioni ha pubblicato il suo nuovo racing game su PlaySation 4 e Xbox One. La nostra recensione console di Assetto Corsa Competizione parla di un ottimo lavoro di conversione da parte del team italiano.

Tecnicamente, poi, il gioco si adatta bene alle console di riferimento. Kunos, per esempio, ha sfruttato la potenza aggiuntiva delle mid-gen per migliorare la grafica della sua simulazione. Il Producer e game design director Davide Brivio ha detto che sia la versione PS4 Pro, sia quella Xbox One X possono contare su una linea dell'orizzonte più ampia, anti-aliasing, post-processing ed effetti particellari quando gira a 1080p.

Nel caso in cui si prediliga la modalità 4K su PS4 Pro il gioco girerà a 3200×1800. Su Xbox One X si avranno gli stessi miglioramenti grafici, ma il gioco girerà nativamente in 4K (4096×2160).

Quale delle due modalità preferite?